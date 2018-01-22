Гостем «Музыкальной пятницы» стал автор-исполнитель, лётчик-инструктор «Уфимского учебно-методического центра малой авиации», помощник Председателя Федерации космонавтики России по республике Башкортостан, действительный член Русского географического общества Александр Лынник. Конечно, это не первый визит Александра в эфир радио Шансон, но для сегодняшней встречи был особый повод. 25 января состоится концерт Александра, посвященный 80- летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Уже 4 год Александр делает концерты в память выдающегося поэта, артиста и Человека Владимира Высоцкого.

Сегодня в эфире прозвучали и песни самого Высоцкого и композиции, которые посвящены Владимиру Семёновичу. Эти и многие другие песни, а так же стихи поэта услышат зрители, которые придут на концерт 25 января. «Балладу о любви» Александр исполнил в эфире по просьбе нашего слушателя и, уверен, а к радости многих других почитателей таланта Высоцкого. Ещё одному нашему постоянному слушателю повезло получить пригласительный на концерт в подарок от Александра просто за большое желание туда отправится и за звонок в студию. Конечно мы поговорили о творчестве Владимира Высоцкого, ответили на вопросы и комментарии наших слушателей.

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