Разноплановая и очень интересная «Музыкальная пятница» выдалась у радио Шансон, благодаря нашим гостям. Наш старый добрый друг Аксакал Гнусин, возглавляющий рок-клуб имени Юрия Шевчука в Стерлитамаке, уже не в первый знакомит нас с талантливыми людьми своего города. В этот раз гостями эфира стали Светлана Иванова и Руслан Филипас. Светлана совсем юная вокалистка, ей всего 15 лет и её путь в музыке только начался, в отличии от Руслана — уже вполне сложившегося автора-исполнителя. Совсем разные артисты, которых объединяет только то, что и Руслан и Светлана оба, в свое время, стали финалистами фестиваля «Подворотня 2017». Руслан — участник и лауреат очень многих музыкальных фестивалей, да и Света уже успела за 2 года занятий музыкой неоднократно занять призовые места в конкурсах. Во время эфира Света призналась, что её мечта — собрать свою рок-группу, и первый шаг к этому сделан — это занятия вокалом и игрой на гитаре. Пока Светлана исполняет каверы известных песен, правда уже пробовала сочинять свои, но по её словам, это пока ей не особенно удается.

Очень приятно, что песни и Светланы и Руслана нашли отклик в душе у наших слушателей, и наши гости услышали в свой адрес много добрых слов.

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