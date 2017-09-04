Вероникак Муртазина в гостях у «Радио Шансон»

В первый день осени на эфир «Радио Шансон» пришла Вероника Муртазина. Наши слушатели знакомы с Вероникой, поскольку она была уже бывала в гостях у «Шансона» со своей группой «Vero» около года назад. На этот раз Вероника порадовала нас акустической программой и песнями «Сердце», «Питер», «Пальцы» ( в которой подпевала Веронике ведущая «Радио Шансон» Анастасия Реут) , «Ночь», «Город», «Найди меня», «Останься» . И судя по отзывам в нашей группе Вконтакте, по сообщениям в whats’upp, мы не ошиблись с выбором гостьи для «Музыкальной пятницы». Вероника услышала много приятных слов, комплиментов в свой адрес, а так же вопросов, касаемо её творчества.

Писать собственные песни Вероника начала 5 лет назад, причём совершенно неожиданно для себя. В 2012 году наша гостья училась игре на гитаре, и одним из заданий было написать собственную песню. Так родилась композиция «Весна», а вместе с ней сольная исполнительница Вероника Муртазина. За эти годы написано около 12 песен, родилась так же группа «Vero». Кроме того Вероника — участник проекта «Тяжёлое время». В ближайших планах у Вероники тур по России, в который войдут Набережные Челны и Казань, Москва, Ижевск, Великий Новгород, и, конечно, завершится это путешествие концертом в родной Уфе. Мы приглашаем наших слушателей поддержать Веронику в родном городе.

А если вы не смогли послушать прямой эфир, его запись есть в нашей группе Вконтакте.