9 июня в «Звездном завтраке»: Ирина Слуцкая
В пятницу 9 июня, с 12.00 до 13.00 по уфимскому времени, в гостях караоке-клуба «Шансон» и утреннего шоу «Настройка» — прославленная фигуристка Ирина Слуцкая!
Ирина Слуцкая – обладатель множества спортивных достижений, включая две Олимпийские медали и 7 званий чемпионки мира. Семь раз она занимала высшую ступень пьедестала на европейских первенствах сильнейших, четырежды – в финалах Гран-при.
После ухода из большого спорта в 2006 году она стала телеведущей спортивных новостей, участницей и ведущей популярных телевизионных ледовых шоу и телепроектов («Винкс на льду», «Волшебный мир спорта», «Ледниковый период»), была избрана депутатом Московской областной Думы, вошла в Международный еврейский спортивный зал Славы.
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон в пятницу 9 июня с 12 до 13 по уфимскому времени.
Смотрите радио на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон для iOS и Android!