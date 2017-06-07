Гости фестиваля «Агидель» в гостях у радио «Шансон» Уфа

В Уфе уже в 18-й раз состоялся открытый республиканский фестиваль авторской песни «Агидель». В башкирскую столицу приехали музыканты из Алматы, Москвы, Калининграда, а также авторы и исполнители из Башкортостана и городов Урала и Поволжья.

Радио «Шансон» не в первый раз поддерживает фестиваль «Агидель». Поэтому мы с огромным удовольствием пригласили его участников к нам в прямой эфир. 2 июня гостями «Музыкальной пятницы» стали Ирина и Андрей Колесниковы (г.Самара), Макс Чикалов (г.Тольятти) и один из организаторов фестиваля Виктор Кузьменко.



Нам было очень приятно, что и Андрей, и Макс, и Виктор уже бывали в студии радио «Шансон» Уфа, наверное, поэтому эфир получился очень теплым, душевным и необычайно музыкальным. За 60 минут эфирного времени гости устроили настоящий праздник бардовской песни. «Шапито», «Кадриль», «Полочка», «12 выходных», «Сердце» и «Марш». Одна музыкальная история сменяла другую, лишь изредка прерываясь на рекламу.

Если вы не смогли послушать наш эфир, запись можно найти в нашей группе «Вконтакте» Радио Шансон Уфа. А с участниками фестиваля «Агидель» вы сможете увидеться ровно через год!

Анастасия Реут.