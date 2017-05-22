Рождение сверхновой?

19 мая гостями «Музыкальной пятницы» стали молодые, талантливые и очень амбициозные ребята из Благовещенска. Зовут их Петр и Слава. Они — участники группы Warner, группы, с творчеством которой еще мало, кто знаком, однако этот момент парней нисколько не смущает, и они вовсю готовятся к своему первому сольному концерту. Услышать коллектив можно будет 29 мая в ресторане MusicHall27.



В прямом эфире радио «Шансон» парни отыграли акустические версии своих песен. «Под капюшоном», «Кинолентами», «Я всё помню», «Некогда ждать» — каждая история, рассказанная музыкантами, отзывалась в сердцах наших слушателей. Вопросы и пожелания нашим гостям сыпались, как из рога изобилия. Для Пети и Славы, которые практически еще вчера пели в гараже, а сегодня звучат в эфире одной из самых народных радиостанций, это стало приятной неожиданностью.

Описывать и разбирать творчество группы Warner можно долго. Только дело это неблагодарное. Лучше послушать их песни вживую. А нашим слушателям мы напоминаем, что еженедельно по пятницам, с 17:00 до 18:00, мы приглашаем к себе в студию известные и не очень музыкальные коллективы, даем живые концерты, открываем новые имена.

Если вы все же пропустили концерт группы Warner в прямом эфире радио «Шансон» Уфа, то запись программы «Музыкальная пятница» уже в нашей группе «В контакте» Радио Шансон Уфа.

Анастасия Реут.