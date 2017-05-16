Интернациональная пятница на радио «Шансон»

Мы думали, что за полтора года жизни проекта «Музыкальная пятница», в рамках которого мы знакомим слушателей с творчеством уфимских музыкантов, побывали все, к тому же по несколько раз. Но нет. И это нас не может не радовать.

В конце апреля, в аккурат к майским праздникам, нашу студию посетили знаменитый музыкант, играющий, наверное, в половине коллективов города, Руслан Воротников и прекрасный вокалист Карен Оганесян. Парни познакомились на конкурсе караоке. Карен участвовал, а Руслан был членом жюри.

Ребята подготовили для наших слушателей лирическую программу. На частоте 102.5 FM прозвучали и песни Стинга, и Валерия Меладзе, и Сосо Павлиашвили. Поклонники радио «Шансон» отметили, что это был один из лучших эфиров.



Приятным сюрпризом для всех стало исполнение Кареном песни на его родном, армянском языке. Дело в том, что наш гость родился в солнечной Армении, а там, как известно, любовь к пению передается на генном уровне.

Если вы по какой-то причине пропустили наш живой концерт, то вы всегда можете найти запись программы в официальной группе «Вконтакте» Радио Шансон Уфа.

Анастасия Реут.