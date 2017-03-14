Второй уфимец в проекте «Я — талант»!



На Радио Шансон продолжается всероссийский конкурс авторов-исполнителей «Я — талант!». Встречаем участников 3-й недели голосования (I тур)!

Дмитрий Фомин — автор-исполнитель из Великого Новгорода.

На сцене с конца 80-ых. Работал в различных коллективах в качестве вокалиста и гитариста. Сейчас занимается сольной карьерой. Является дипломантом и лауреатом многих Российских и международных фестивалей и конкурсов.

Асет Самраилова — певица, автор песен и композитор из Москвы.

Музыкой занимается с детства и в настоящее время выступает как сольно под сценическим именем ASET, так и в составе своего музыкального коллектива с одноименным названием и исполняет песни в жанре поп, соул, джаз, шансон и городской романс. На данный момент Асет уже успела выступить с сольными концертами на большой сцене, а так же поучаствовать в таких телепроектах как «Голос» и «Главная сцена», запомнившись аудитории необычным тембром «с легкой хрипотцой».

Дамир Лукманов — молодой музыкант из Уфы.

Первые стихи и песни начал писать ещё в детстве. Недавно Дамир собрал талантливых музыкантов и организовал группу LOOKmanov.RU. Репертуар коллектива практически полностью состоит из романтических песен. Сейчас музыканты работают над первым полноценным альбомом с названием «Скажи миру ДА!».

Послушать песни конкурсантов и проголосовать за артиста можно на странице проекта: yatalant.radioshanson.fm