Музыкальное утро с группой INKIS

В прошедшую пятницу в 8 утра в лице Ирины и Екатерины из группы Inkis в нашей студии появились первые музыкальные снегурочки. И пока мужская половина добиралась до нашей студии, мы успели наговориться с девушками, и узнали вот что.



Первоначально Inkis была кавер-командой, участники которой познакомились в интернет. Репертуар был исключительно рокерский. Затем Екатерина и Ирина стали играть акустику, но «амбиции стали захватывать их умы, захотелось делать своё творчество». Так появилась команда Inkis.

Кстати, ребята признались, что изменения в группе ещё возможны, хотя нынешний состав их вполне устраивает и даже радует! Ещё бы! Ведь с группой играет замечательный гитарист Альберт Гиндуллин, который к слову уже был в нашей студии с другими группами.

Если вы пропустили прямой эфир с группой Inkis, то вы всегда можете найти запись в нашей группе Радио Шансон Уфа).

С наступающим Новым годом вас, друзья!

Анастасия Реут