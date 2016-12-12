Максим Коробицын: «Чужие песни пою редко»

На этой неделе в Музыкальную пятницу на Шансоне в Уфе пришёл Максим Коробицын. Человек талантливый во многом. И талантливый по-настоящему.

К слову сказать, Максим был одним из самых первых радиоведущих негосударственного, коммерческого вещания. Помните радио «Шарк»? Так вот именно на волнах этого радио его голос в линейных эфирах и в программе «У Максима» могли слышать те, чья молодость пришлась на начало 90-х. Актёр по образованию он легко стал популярным и любимым ведущим многих уфимцев. Между прочим, в ходе беседы в прямом эфире выяснилось, что Максим к тому же один из самых «долгоиграющих» дедов Морозов в Уфе на сегодня – его «морозная» карьера началась ещё в 13-летнем возрасте. А сейчас со своей бородой он и вправду похож на зимнего доброго волшебника и без грима.

Песни, которые вы слышали в сегодняшней программе (и можете всегда ещё раз послушать в записи здесь: Радио Шансон Уфа), исключительно авторские. Максим признался, что крайне редко поёт чужие песни. И, выступая на завершающем нынешний год нашем «Квартирнике» в НМТ им. М. Карима, он сделал исключение из правил. За что отдельное и большое спасибо!

Слушатели, писавшие нам в ходе эфира, единодушно отметили то, что песни нашего гостя красивы музыкально и духовно. Наверное, это и неудивительно, поскольку Максим является действующим священнослужителем – протодиаконом при Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе.

Ждём новых встреч с уфимскими музыкантами. А вы?

Константин Бережной.