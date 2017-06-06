7 июня в «Звездном завтраке»: Александр Носик
В среду 7 июня, с 12.00 до 13.00 по уфимскому времени, в гостях караоке-клуба «Шансон» и утреннего шоу «Настройка» — актер театра и кино, телеведущий Александр Носик!
Александр Носик стал известен широкому кругу зрителей после триумфального появления в любимых многими сериалах «Спецназ» и «Возвращение Мухтара». Мужественный и рослый, внешне он был мало похож на своего известного отца Валерия Носика, игравшего комичного Отто Фукина в культовом фильме «Большая перемена». Александр родился в ноябре 1971 года в Москве. Не только отец, но и мама Носика, Мария Стерникова, была актрисой. Мальчику здорово доставалось в школе из-за близкого родства со знаменитым артистом, хотя Александр никогда не кичился знаменитым папой.
В старших классах он интересовался экономикой. После получения аттестата отправился поступать в Плехановский институт, но провалил экзамены. Спустя 3 месяца Носика всё-таки призвали в армию. Когда Александр Носик вернулся домой после службы, отец посоветовал ему попробовать свои силы и поступить в Щукинское театральное училище. Александр попробовал… и поступил с первой попытки.
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон в среду 7 июня с 12.00 до 13.00 по уфимскому времени.
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