7 февраля в утреннем шоу: Владимир Матецкий (премьера песни!)

Также эфире «Звездного завтрака» состоится премьера! Композитор лично представит слушателям «Радио Шансон» свою новую работу — песню Софии Ротару «На семи ветрах» (слова: Е.Финогенова, музыка: В.Матецкий/Л.Гуткин).

Наш гость — член Российского Авторского Общества, а также постоянный член жюри различных музыкальных конкурсов, в том числе по отбору на «Евровидение». Именно Владимир Матецкий был соавтором песни Полины Гагариной «A Million Voices», с которой певице удалось добиться феноменального результата — второго места.

В 1974 году Матецкий окончил Московский институт стали и сплавов и работает бас-гитаристом в известной группе «Удачное приобретение» и в популярнейшей группе Стаса Намина. 1983 год приносит Владимиру Матецкому известность в Советском Союзе. Он выпускает магнитоальбом «Банановые острова». В 1985 году дуэт Софии Ротару и Яака Йоалы поёт его суперхит «Лаванда», который и стал визитной карточкой композитора на долгое время. В 1988 году Владимир Матецкий пишет музыку и песни к культовому фильму «Маленькая Вера». 1996 год приносит Матецкому премию «Овация». Кроме того, он – лауреат всех финалов «Песни года» с этого времени.

Композитор продолжает писать много песен для известных эстрадных исполнителей и начинающих звезд, занимается работой над музыкой для кино и телевидения. Среди его работ в этой сфере — музыка к картине Юрия Грымова «Мужские откровения», музыкальное оформление передач каналов ТВЦ и ОРТ.

Матецкий ведёт программу «Слова и музыка Владимира Матецкого» на радиостанции «Серебряный дождь».

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Слушайте «Звездный завтрак» на волнах Радио Шансон каждый будний день с 12 до 13 по уфимскому времени, смотрите видеотрансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон в App Store и Google Play.