6 июня в «Звездном завтраке»: Алёна Свиридова
Во вторник 6 июня, с 12.00 до 13.00 (время уфимское), в гостях караоке-клуба «Шансон» и утреннего шоу «Настройка» — певица, актриса, телеведущая, писательница, Заслуженная артистка РФ Алёна Свиридова!
Алёна Свиридова — певица, чьи песни давно любимы миллионами слушателей. Ее репертуар включает в себя множество настоящих хитов. На ее счету шесть альбомов, роли в нескольких фильмах и спектаклях, книга «Чемоданное настроение». Стоит ли говорить еще что-то? Наверное, нет. Ведь эта певица уже давно не нуждается в представлениях.
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон во вторник 6 июня с 12 до 13 по уфимскому времени.
Смотрите радио на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон для iOS и Android!
Алёна Свиридова — певица, чьи песни давно любимы миллионами слушателей. Ее репертуар включает в себя множество настоящих хитов. На ее счету шесть альбомов, роли в нескольких фильмах и спектаклях, книга «Чемоданное настроение». Стоит ли говорить еще что-то? Наверное, нет. Ведь эта певица уже давно не нуждается в представлениях.
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон во вторник 6 июня с 12 до 13 по уфимскому времени.
Смотрите радио на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон для iOS и Android!