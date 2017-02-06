6 февраля в утреннем шоу: Афина
Первым гостем утреннего шоу «Настройка» на грядущей неделе, 6 февраля, станет певица Афина!
Афина – самая темпераментная, харизматичная и женственная певица петербургской эстрады, гордая воительница и чувственнаянежная женщина, обладательница необычного глубокого бархатного голоса. Она покоряет аудиторию своим вокалом и жгучей энергетикой. Исполнительница в одном из самых популярных песенных жанров – эстрадный шансон, лирическая песня. Афина поет сердцем, даря каждому частичку себя. Ее творчество затрагивает самые тонкие и неожиданные струны человеческой души.
Свои вопросы в эфир присылайте на номер +79099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях!
Слушайте «Звездный завтрак» на волнах Радио Шансон каждый будний день с 12 до 13 по уфимскому времени, смотрите видеотрансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон в App Store и Google Play.