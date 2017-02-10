3СКА – главный ингридиент Музыкальной пятницы…



3СКА – это шесть музыкантов, развесёлый оркестр профессиональных музыкантов с живой духовой секцией. Об этом любителям стиля ска в нашем городе хорошо известно. Именно они пришли этим утром к нам, чтобы «навести шороху» в просыпающемся городе. И всем нам вместе это вполне удалось.



Слушайте здесь Радио Шансон Уфа. всё, что ребята пели для нас и вас, и всё, о чём мы с ними говорили. И имейте ввиду, что, не услышав эту запись, вы никогда не узнаете какой город полюбился 3СКА (3СКЕ?) в минувший год особенным образом, не сможете догадаться, куда ушли 30 лет жизни трубача Игоря, кого хотят пригласить музыканты 3СКА (3СКИ?) к себе в состав ещё и многие другие факты о классной группе, побывавшей в блюде Музыкальная-пятница-на-радио-Шансон-Уфа главным ингридиентом сегодня, 10 февраля. Заинтриговали? Ступайте слушать!