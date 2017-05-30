31 мая в «Звездном завтраке»: Екатерина Рождественская
В среду 31 мая, с 12.00 до 13.00 по уфимскому времени, в гостях караоке-клуба «Шансон» утреннее шоу «Настройка» принимает Екатерину Рождественскую!
Екатерина Рождественская — дочь известного советского поэта Роберта Ивановича Рождественского и литературного критика Аллы Борисовны Киреевой. Екатерина — известный российский фотограф, главный редактор журнала «7 дней», профессиональный переводчик художественной литературы с английского и французского языков, журналист, а с 2010 года еще и художник-модельер.
Как фотохудожник известна благодаря знаменитой серии работ основанных на картинах известных художников под названием «Частная коллекция» в журнале «Караван историй», эти фотоработы, пожалуй, видели все. Назвать их просто фотографиями невозможно, это произведения искусства — известные российские политики, телеведущие, актёры и журналисты, певцы, спортсмены, с помощью грима, костюмов, декораций они становятся похожими на героев картин великих художников прошлого.
Всего Екатерина Рождественская создала уже более 2500 фоторабот и 30 фотопроектов.
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон в среду 31 мая с 12.00 до 13.00 по уфимскому времени.
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