30 мая в «Звездном завтраке»: Эдгард Запашный
Братья Запашные являются представителями цирковой династии, основатели которой выступали еще при Царской России. Сегодня братьев знают во всем мире, как величайших дрессировщиков современности. Их профессионализм зафиксировала даже книга рекордов Гиннеса, которая внесла на свои страницы один из смертельно опасных номеров с хищниками.
Коллектив цирка братьев Запашных представлен артистами разных жанров: дрессировщики и воздушные гимнасты, эквилибристы и акробаты, клоуны и жонглеры делают все, чтобы каждое выступление было зрелищным, эффектным и необычным.
Конечно, в первую очередь цирк братьев Запашных ассоциируются с хищниками. Великолепные тигры и львы покоряют внимание зрителей с первого взгляда! Но кроме них, здесь есть лошади, собаки, попугаи. Все животные со своим характером, к каждому нужно найти индивидуальный подход, каждого научить работать на манеже. Братья не приветствуют агрессию по отношению к четвероногим участникам шоу, добиваются послушания уговорами, внимательным отношением.
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон во вторник 30 мая с 12 до 13 по уфимскому времени.
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