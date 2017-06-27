28 июня в «Звездном завтраке»: певец Султан Ураган
В среду 28 июня ведущие утреннего шоу «Настройка» встретятся в караоке-клубе «Шансон» на Тверской 22 с автором громкого хита «На дискотеку!», певцом Султаном Ураганом!
SULTAN — URAGAN — российский музыкальный коллектив, основанный в 1998 году главным фронтменом группы Султаном Хажироко.
На протяжении многих лет Султан — Ураган пользуется большой популярностью на Юге России. Однако с выходом в свет хита «На дискотеку» — группа стала широко известна в России и странах СНГ. Видеоклип «На дискотеку» набрал более 50,000,000 просмотров на YouTube, сделав песню настоящим народным шлягером. Свой творческий путь Султан начал еще в студенчестве, в родном г.Нальчике. Еще в 90-е годы, он быстро стал лидером студенческой молодежи КБР. Не имея музыкального образования, он начал писать песни. Все первые композиции были созданы в жанрах Hip-Hop и R&B, что стало необычным явлением на Кавказе, и в этом он стал первым.
Яркий, энергичный, всегда ищущий что-то новое в своём творчестве… Султан искал новые грани творческой реализации, что привело его в индустрию кино. В 2014 году он выступил соосновалем кинокомпании «Storm Cinema» и снял свой первый музыкально-художественный фильм «По небу босиком», который прошел с большим успехом в российском прокате в 2015 году. «Этот фильм редкий, если не единственный в современном российском кинематографе целомудренно снятый о любви…» — так оценила работу известный кинокритик Юлия Авакова.
Загоды своей музыкальной карьеры Султан — Ураган выпустил около 100 песен, большинство из которых написал сам. Сегодня он продолжает работать над новым материалом и готовит новый альбом!
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон в среду с 12 до 13 по уфимскому времени.