27 января в утреннем шоу: Иван Бурляев
27 января ведущие утреннего шоу «Настройка» принимают в «Звездном завтраке» актёра и композитора Ивана Бурляева.
Свою первую роль в кино Иван получил уже в 6 лет («Живая радуга»)! С тех пор наш гость успел сняться еще в семи кинокартинах и даже озвучить персонажа мультфильма. Но, пожалуй, главной страстью Ивана является именно музыка. За свою карьеру как композитора, Иван Бурляев написал музыку к трем спектаклям и более, чем к тридцати картинам (среди которых «9 рота», «Мы из будущего», «На игре», «Грозовые ворота» и другие).
Новейшая работа композитора — музыка к фантастическому блокбастеру «Притяжение» (режиссёра Фёдора Бондарчука), премьера которого назначена на 26 января 2017 года. Сюжет картины посвящён первому контакту жителей Москвы в районе Чертаново с инопланетным разумом.
Свои вопросы в эфир присылайте на номер +79099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях!
Слушайте «Звездный завтрак» на волнах Радио Шансон каждый будний день с 12 до 13 часов по уфимскому времени, смотрите радио на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон в App Store и Google Play.