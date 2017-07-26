27 июля в «Звездном завтраке»: Алексей Пиманов

В четверг 27 июля в гостях утреннего шоу «Настройка» в караоке-клубе «ШАНСON» — режиссёр, продюсер, сценарист, журналист, телеведущий и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов!

Наш гость известен многим как ведущий знаменитой программы «Человек и закон» на Первом канале. Но Алексей Пиманов также и автор многочисленных киноработ, таких как «Мужчина в моей голове», «Овечка Долли была злая и рано умерла», «Три дня в Одессе», «Жуков», «Галина», «Александровский сад», в которых он выступил не только как режиссер, но и сценарист и продюсер.

Тема нашего эфира новый фильм Алексея — экшн-драма «Крым», повествующая об истории любви двух молодых людей, где человеческие отношения, человеческие судьбы, рассматриваются сквозь призму Крымских событий. Несмотря на присутствие батальных сцен, это антивоенное кино про людей и любовь. «Крым» — предельно правдивая, откровенная и честная картина, призванная не противопоставить один народ другому, а наоборот, стать попыткой понять друг друга. В ленте сыграли актеры Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис Щербаков и другие. Выход ленты в российский прокат намечен на 28 сентября 2017.

Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон в четверг с 12 до 13 по уфимскому времени.