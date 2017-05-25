26 мая в «Звездном завтраке»: Диана Арбенина
В пятницу 26 мая, с 12.00 до 13.00 по уфимскому времени, утреннее шоу «Настройка» встречает в караоке-клубе «Шансон» Диану Арбенину!
Диана Арбенина — певица, музыкант, поэтесса и лидер группы «Ночные снайперы». Ее песни знают и любят во всех уголках бывшего СССР, тексты западают в душу, а проникновенная музыка, кажется, просто не может оставить равнодушным.
Помимо музыкальных работ Арбениной следует также отметить ее появление в качестве участницы или члена жюри на различных телевизионных музыкальных проектах. В 2012 году Арбенина дебютировала также в роли поэтессы, представив публике свой сборник стихов «Аутодафе». На сегодняшний день Диана является автором более 200 песен и множества десятков стихотворений (их она предпочитает называть «антипеснями»).
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон в пятницу 26 мая с 12 до 13. Время уфимское.
Смотрите радио на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон для iOS и Android!
Диана Арбенина — певица, музыкант, поэтесса и лидер группы «Ночные снайперы». Ее песни знают и любят во всех уголках бывшего СССР, тексты западают в душу, а проникновенная музыка, кажется, просто не может оставить равнодушным.
Помимо музыкальных работ Арбениной следует также отметить ее появление в качестве участницы или члена жюри на различных телевизионных музыкальных проектах. В 2012 году Арбенина дебютировала также в роли поэтессы, представив публике свой сборник стихов «Аутодафе». На сегодняшний день Диана является автором более 200 песен и множества десятков стихотворений (их она предпочитает называть «антипеснями»).
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон в пятницу 26 мая с 12 до 13. Время уфимское.
Смотрите радио на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон для iOS и Android!