25 января в утреннем шоу: Никита Высоцкий
25 января — знаковый для нашей страны день. Именно 25 января 1938 года на свет появился человек, которому суждено было стать самым ярким символом эпохи семидесятых — Владимир Высоцкий.
В эту среду, 25 января, в гости утреннего шоу «Настройка» придет сын знаменитого поэта — актер, режиссер и сценарист Никита Высоцкий.
Никита — младший сын Владимира Высоцкого и Людмилы Абрамовой (они познакомились в 1961 году на съёмках картины «713-й просит посадку» познакомилась, Людмила его женой и матерью его сыновей — Аркадия и Никиты).
Во многом на решение Никиты стать актёром повлияла игра отца в театре на Таганке. Особое впечатление на него произвёл «Гамлет». После окончания школы Никита проработал год на заводе, после чего поступил в Школу-студию МХАТ. Он попал на курс Олега Ефремова, его педагогами были Алла Покровская и Андрей Мягков. Окончив Школу-студию МХАТ (1986 год), Никита был призван в армию. Последние полгода Никита служил в Москве, в Театре Советской Армии. В это же время он играл в «Современнике-2» (1986-1988) у Галины Волчек, где руководителем молодёжного отделения был Михаил Ефремов. Когда срок службы закончился, Никита организовал свой театр, который назывался Московский маленький театр. К сожалению, этот театр просуществовал недолго, что было связано с финансовыми трудностями.
С 1996 года Никита является директором ГКЦМ В.C. Высоцкого.
С 1997 года — учредитель и исполнительный директор Благотворительного Фонда Владимира Высоцкого.
С сентября 2012 года преподаёт на кафедре режиссуры и актёрского мастерства во МГУКИ. Режиссёр и педагог в мастерской Николая Скорика.
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