25 мая в «Звездном завтраке»: Александр Маршал
В четверг 25 мая, с 12.00 до 13.00 по уфимскому времени, в гостях утреннего шоу «Настройка» в караоке-клубе «Шансон» мы встречаем Александра Маршала!
В юности Александр успел сменить несколько профессий, лишь через некоторое время приехав в Москву. Музыкальный опыт Маршал получал длительное время – он работал с группами «Цветы», «Аракс». В 1987 году в биографии певца Александра Маршала состоялся дебют в группе «Парк Горького». Первый сольник Александра Маршала вышел в 1998 году (альбом получил название «Может быть»). И уже на первой пластинке хитами стали песни «Орел», «Ливень», «Погоди-постой», «Улетаю вновь», «На перекрестке».
Сегодня Александр Маршал — Заслуженный артист Российской Федерации и признанная величина отечественной сцены. Человек, который написал свою первую песню на стихи Александра Пушкина в 15 лет, создал вместе с друзьями ставшую супер-популярной группу «Парк Горького» в 30, а 7 июня будет находиться в Кремлевском дворце и праздновать свой юбилейный день рождения вместе с поклонниками!
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон в четверг 25 мая с 12 до 13 утра. Время уфимское.Смотрите радио на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон для iOS и Android!
В юности Александр успел сменить несколько профессий, лишь через некоторое время приехав в Москву. Музыкальный опыт Маршал получал длительное время – он работал с группами «Цветы», «Аракс». В 1987 году в биографии певца Александра Маршала состоялся дебют в группе «Парк Горького». Первый сольник Александра Маршала вышел в 1998 году (альбом получил название «Может быть»). И уже на первой пластинке хитами стали песни «Орел», «Ливень», «Погоди-постой», «Улетаю вновь», «На перекрестке».
Сегодня Александр Маршал — Заслуженный артист Российской Федерации и признанная величина отечественной сцены. Человек, который написал свою первую песню на стихи Александра Пушкина в 15 лет, создал вместе с друзьями ставшую супер-популярной группу «Парк Горького» в 30, а 7 июня будет находиться в Кремлевском дворце и праздновать свой юбилейный день рождения вместе с поклонниками!
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон в четверг 25 мая с 12 до 13 утра. Время уфимское.Смотрите радио на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон для iOS и Android!