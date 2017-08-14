«25 кадр» — честная группа без эффекта 25 кадра

Как только Сергей Ефремов, Илья Крупин и Артём Пелин переступили порог студии радио Шансон стало ясно -с ребятами будет просто. Именно эти музыканты представили в нашем пятничном эфире группу «25 кадр». Справедливости ради отмечу, что ещё до того как ребята стали нашими гостями, их рекомендовали наши слушатели в качестве гостей музыкальной пятницы. Да и по комментариям в группе в контакте во время эфира было понятно, что в Уфе ребят знают и любят. Каждая их песня вызывала массу восторгов и добрых слов. На самом деле группа «25 кадр» это гораздо больше людей, о чём Сергей рассказал в эфире, не забыв упомянуть всех музыкантов и сказал о каждом добрые и благодарственные слова.

И несмотря на то что самой группе только 2 года, все её участники ранее были заняты в других проектах и музыкой живут давно. И по сей день, по признанию Сергея, они экспериментируют и всегда рады новым людям в своём коллективе. Даже не коллективе, а семье. Ведь «25 кадр» это большая семья по словам самих ребят. Для наших слушателей и своих многочисленных поклонников Сергей и Илья сегодня исполнили «Ржавое сердце», «Открытые люди», «Скотч», «Календари», «Необратимость». А завершили эфир песней «Спасибо» , ещё раз поблагодарив всех за поддержку и участие в их творческой жизни. У группы «25 кадр» есть свои конкретные планы на ближайшее будущее -трудиться и выступать. А нам остаётся пожелать им успехов в их честном творчестве.

Для тех, кто не смог послушать прямой эфир, запись традиционно в нашей группе В контакте.