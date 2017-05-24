24 мая в «Звездном завтраке»: Сергей Любавин
В среду 24 мая, с 12.00 до 13.00 (время уфимское), в гостях утреннего шоу «Настройка» в караоке-клубе «Шансон» — автор-исполнитель Сергей Любавин!
Дебют Сергея Любавина на профессиональной сцене состоялся в 1993 году на конкурсе «Юрмала-93». Официально первый альбом Сергея «Семнадцать с половиной» вышел в 1994-м году. В 1998 году Сергей Любавин стал победителем фестиваля «Вольная песня», проходившего в Москве под председательством Михаила Танича. В 2010 году популярность получила исполненная в дуэте с Татьяной Булановой песня «Цветок» («Не сойдутся Москва с Невой»). В июне 2010 года на песню был снят романтический клип.
В 2017 году Сергей Любавин получил премию «Шансон года» за композицию-посвящение «Влади».
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон в среду 24 мая с 12 до 13 утра по уфимскому времени.
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