23 января в утреннем шоу: Михаил Полицеймако
С нового года любимых артистов в «Звездном завтраке» мы встречаем каждый день! И вот, впереди новая звездная неделя! В понедельник Леня, Таня и Артем встречают в гостях утреннего шоу «Настройка» актера и телеведущего Михаила Полицеймако!
Михаил родился в Москве в семье, которая была примечательна сразу несколькими звездными личностями. Так, отцом нашего сегодняшнего герой был признанный мэтр советского кинематографа – актер Семен Фарада. Не менее «звездной» личностью была также мама будущего актера – артистка Мария Полицеймако, большую часть жизни игравшая в театре на Таганке. Дед — актёр БДТ Виталий Полицеймако.
Наш гость – яркий актер, который, кажется, был рожден для того, чтобы играть в кино и театре. Его карьерный путь начался уже в восемь лет, однако творческой энергии этому неординарному актеру с лихвой хватило на многие годы. Сегодня он является признанным деятелем кино и театра. В его фильмографии значится множество интересных ролей. А потому разговор о его жизни и актерской судьбе наверняка должен получиться интересным!
Свои вопросы в эфир присылайте на номер +79099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях!
Слушайте «Звездный завтрак» на волнах Радио Шансон каждый будний день с 12 до 13 часов по уфимскому времени, смотрите видеотрансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон в App Store и Google Play.
Источник биографии: www.uznayvse.ru