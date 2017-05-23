23 мая в «Звездном завтраке»: Алиса Гребенщикова
Во вторник 23 мая, с 12.00 до 13.00 по уфимскому времени, в гостях утреннего шоу «Настройка» в караоке-клубе «Шансон» — актриса театра и кино Алиса Гребенщикова!
Алиса Борисовна Гребенщикова родилась в семье рок-музыканта и поэта Бориса Гребенщикова и Натальи Козловской. Увлекалась журналистикой, работала в подростковой редакции газеты для детей и подростков «Пять углов» («Ленинские искры»). В 11-ом классе училась на малом факультете журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. В 1999 году окончила факультет драматического искусства Санкт-Петербургской государственной Академии театрального искусства и была приглашена Татьяной Дорониной во МХАТ.
До 2001 года была актрисой Московского Художественного Академического театра им. Горького п/р Татьяны Васильевны Дорониной. Играла в культовом спектакле «Синяя птица». Первую роль в кино сыграла еще студенткой в картине «Американка» Дмитрия Месхиева. После переезда в Москву активно сниматься в кинофильмах и телесериалах. Ведёт авторскую программу о семейном досуге «Город для детей» на телеканале «Мать и дитя».
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон во вторник с 12.00 до 13.00 по уфимскому времени.
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