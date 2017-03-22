22 марта в гостях у радио «Шансон» руппа MGZAVREBI

22 марта встречаем в утреннем шоу «Настройка» горячих грузинских парней — группу MGZAVREBI!

Фронтмен группы, Гиги Дедаламазишвили, актёр по образованию, начал писать песни в 2006 году. С этого и начался коллектив, сначала как трио. Со временем количество музыкантов значительно возросло и варьируется от 12 до 20 участников в зависимости от концерта. Популярность пришла к Mgzavrebi после выхода фильма Давида Имедашвили «Город мечты», в котором звучал их саундтрек. На сегодняшний день группу можно назвать одной из самых популярных в Грузии.

За время своего существования музыканты сотрудничали с такими всемирно известными исполнителями, как Пласидо Доминго, Buena Vista Social Club, Андреа Бочелли и Нино Катамадзе. Группа также сотрудничала с музыкальным коллективом ТНМК, с которым они записали песню «Qari Qris». Музыкальный стиль группы — сочетание традиционного грузинского пения и современного звучания национальных инструментов, например, пандури. Однако, музыканты не стремятся каким-либо образом классифицировать стиль музыки, в котором играют.

Присылайте ваши вопросы в эфир на номер +7 909 955 1030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях.

Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон во вторник 22 марта, с 12 до 13 по уфимскому времени.

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