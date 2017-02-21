21 февраля в утреннем шоу: Максим Аверин
21 февраля, во вторник, гостем «Звёздного завтрака» станет актер, режиссер, телеведущий, Заслуженный артист Максим Аверин!
Уже в шестилетнем возрасте Максим дебютировал на киноэкране. Отец, работавший художником-декоратором на «Мосфильме», взял его в съемочную экспедицию в Махачкалу, где снимался фильм «Похождения графа Невзорова». Там мальчику и доверили эпизодическую роль. В том эпизоде крупным планом снимали, как Максим танцевал. С 9 лет играл на сцене Театра миниатюр. В 1997 году окончил Высшее театральное училище им. Щукина при Государственном Академическом театре им. Вахтангова. С 1997 по 2015 год — актёр театра «Сатирикон». Играет в антрепризах, снимается в кино и на телевидении. Выступал в роли ведущего на юбилейной XV церемонии вручения премии «Шансон Года» и на музыкальном марафоне «Ээхх, Разгуляй!» 2016 в Олимпийском.
Свои вопросы в эфир присылайте на номер +79099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях!
Слушайте «Звездный завтрак» на волнах Радио Шансон каждый будний день с 12 до 13 утра, смотрите видеотрансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон в App Store и Google Play.