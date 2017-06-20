20 июня в «Звездном завтраке»: актер Алексей Маклаков
Во вторник 20 июня гостем караоке-клуба «Шансон» и утреннего шоу «Настройка» станет популярный актер Алексей Маклаков!
Алексей Константинович Маклаков является одним из самых ярких артистов современности, который одинаково известен как по ролям в кино, так и на большой театральной сцене. Долгие годы он играл исключительно в театре и не был известен как киноактер. Всероссийскую славу и любовь зрителей он получил после суперпопулярного фильма «Ночной дозор» и выпуска сериала «Солдаты».
Помимо наиболее известных ролей водителя Семена и прапорщика Шматко, Алексей Маклаков исполнил и множество других ролей в разноплановых фильмах. Какие-то из них были популярны, например, «После жизни», «Громовы», «Время собирать камни» и другие. Другие киноленты не так известны среди широкого круга зрителей, но получили высокую оценку критиков («Платина», «Шаг за шагом», «Милосердный»).
Также Алексей Маклаков прекрасно поет. В его арсенале альбом «Ё-моё!», вышедший в 2007 году и несколько синглов. Иногда Алексей даже дает сольные концерты.
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон во вторник с 12 до 13 по уфимскому времени.
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