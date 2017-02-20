20 февраля в утреннем шоу: Аркадий Укупник
В понедельник 20 февраля наш ждет праздничный «Звёздный завтрак», гостем в котором станет Заслуженный артист России, участник церемонии «Шансон Года» 2016, артист, 18 февраля отметивший свой день рождения — Аркадий Укупник!.
Наш гость — один из самых известных композиторов нашей сцены, за свою жизнь создавший бессчетное множество замечательных хитов. В девяностые и двухтысячные годы Аркадий Укупник плодотворно работал в качестве продюсера с различными группами и исполнителями. Наиболее продолжительным его сотрудничество было с группами «КАР-МЭН» и певцом Владом Сташевским.
В настоящее время Аркадий Укупник продолжает все также работать в мире российского шоу-бизнеса. Он пишет музыку для фильмов, сочиняет композиции для других артистов, а также время от времени самостоятельно записывает те или иные песни (например такие, как громкий хит артиста в нашем хит-параде — «Баллада о новом паспорте»)
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Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон в четверг с 12 до 13 по уфимскому времени и смотрите видео трансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон для iOS и Android!