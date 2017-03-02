2 марта в утреннем шоу: Татьяна Буланова
2 марта в утреннем шоу «Настройка» встречаемся с певицей, актрисой, Заслуженной артисткой России, многократной обладательницей премии «Шансон Года» Татьяной Булановой!
Татьяна Буланова – это яркая исполнительница, которая стала хорошо известна публике в середине 90-х годов. В этот период наша сегодняшняя героиня находилась на вершине популярности. Однако данный факт отнюдь не означает, что после этого ее творческая карьера стала катиться вниз. Проникновенные и трогательные песни этой эстрадной исполнительницы все так же любимы миллионами слушателей в разных уголках СНГ!
Свои вопросы в эфир присылайте на номер +79099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях!
Слушайте «Звездный завтрак» на волнах Радио Шансон каждый будний день с 12 до 13 по уфимскому времени, смотрите радио на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон в App Store и Google Play.