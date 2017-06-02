2 июня в «Звездном завтраке»: Александр Буйнов
В пятницу 2 июня, с 12.00 до 13.00 (время уфимское), в гостях караоке-клуба «Шансон» и утреннего шоу «Настройка» — Заслуженный и Народный артист России Александр Буйнов!
Звездный путь Александра Буйнова довольно типичен для того времени: увлечение рок-бит-группами, вокально-инструментальными ансамблями, песнями Боба Дилана, магическими «Битлз», и, одновременно, уникален. Буйнов как музыкант и солист играл в группах, каждая из которых — заметная ступень в отечественной музыке: «Скоморохи», «Аракс», «Цветы», «Веселые ребята».
В «Скоморохах» Александр Буйнов впервые заявил о себе как композитор. Опыт оказался удачным: две дебютные песни Александра Буйнова стали популярными, их запели (одну из них — «Шелковую траву» — до сих пор поет Вячеслав Малежик, а другую — «Меня маменька вскормила» — исполнял в составе «Самоцветов» Александр Барыкин, как песню из спектакля «Город на заре» в постановке Генна. Свою сольную карьеру Александр Буйнов начал в 1989 году. В девяностых многогранный талант Александра Буйнова раскрылся в полной мере. Он начинает успешно выступать сольно, а также как композитор, создатель популярных хитов, режиссер-постановщик своих выступлений и концертов.
В жизни Александр Буйнов придерживается девиза «Make love not war» («Занимайтесь любовью, а не войной»). Обожает футбол, является страстным поклонником московского «Спартака».
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон в пятницу 2 июня с 12.00 до 13.00 (время уфимское).
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