2 февраля в утреннем шоу: Денис Харламов
В четверг, 2 февраля, гостем утреннего шоу «Настройка» станет автор и исполнитель Денис Харламов.
В детстве Денис мечтал стать спелеологом, но стал экономистом. Закончил московский институт международного права и экономики им. А.Грибоедова. Денис с азартом относится к любому делу в своей жизни и не боится пробовать себя в разных амплуа. Любовь к поэзии и музыке привела его на сцену. Он сочиняет песни и сам исполняет их.
Поклонники радио «Шансон» уже смогли оценить его песню «Я бы хотел переписать себя…», «Ты вернешься домой», «Небо» и другие.
Свои вопросы в эфир присылайте на номер +79099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях!
Слушайте «Звездный завтрак» на волнах Радио Шансон каждый будний день с 12 до 13 часов по уфимскому времени, смотрите видеотрансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон в App Store и Google Play.