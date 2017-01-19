19 января в утреннем шоу: Варвара Визбор
Утром 19 января не пропустите «Звездный завтрак» в утреннем шоу «Настройка», ведь у нас в гостях будет певица Варвара Визбор!
Наверное потому, что в доме царил свободолюбивый дух Юрия Визбора и Ады Якушевой, деда и бабушки Варвары, девочка с ранних лет была вовлечена в разнообразные творческие процессы. Первыми шагами в музыке стали занятия в детском хоре «Красная гвоздика», куда ее однажды случайно привели родители. Почувствовав любовь к пению, Варвара осталась там на все десять лет. В школьные годы параллельно с хором стала активно музицировать дома вместе с братом Юрой , который пел, сочинял музыку и аккомпанировал на гитаре. После окончания школы поступила в театральное училище им. Щукина, где хореография стала ее новой любовью. Одновременно с работой в театре Варвара продолжала сотрудничество с различными московскими музыкантами.
До сентября 2015 года имя Варвары Визбор было известно в основном лишь узкому кругу слушателей столичных джазовых клубов. Но после нашумевшего выступления в шоу Голос на Первом с проникновенной песней своего деда «А зима будет большая…» о молодой певице всерьез заговорили по всей нашей необъятной стране!
Свои вопросы в эфир присылайте на номер 89099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях!
Слушайте «Звездный завтрак» на волнах Радио Шансон каждый будний день с 10 до 11 утра, смотрите видеотрансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон в App Store и Google Play.