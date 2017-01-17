18 января в утреннем шоу: Анна Ардова
Среда — маленькая пятница! А это значит, что встречать среду непременно нужно с улыбкой! Поможет в этом «Звездный завтрак» в утреннем шоу на «Радио Шансон»! 18 января гостем Лёни, Тани и Артёма станет одна из самых ярких комедийных актрис России — Анна Ардова!
Анна – одна из самых ярких комедийных актрис России, хорошо известная зрителям по скетч-шоу «Одна на всех». Несмотря на то, что наша гостья – актриса в третьем поколении, все, чего она добилась – ее личная заслуга. Открытой, общительной и позитивной женщине с успехом даются и комедийные, и драматические роли.
Слушателям и зрителям «Радио Шансон» Анна Ардова также известна как соведущая юбилейной церемонии вручения премии «Шансон Года» в 2016-м году. Ее партнером по сцене на этой церемонии был всенародно любимый актер Максим Аверин.
Свои вопросы в эфир присылайте на номер 89099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях!
Слушайте «Звездный завтрак» на волнах Радио Шансон каждый будний день с 12 до 13 часов по уфимскому времени, смотрите видеотрансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон в App Store и Google Play.