17 марта в утреннем шоу: Александр Добронравов
17 марта провожаем рабочую неделю вместе с утренним шоу «Настройка»! Гость «Звездного завтрака» — певец, композитор и продюсер Александр Добронравов!
Александр Добронравов — артист, с чьим именем связана всеми любимая песня «Как Упоительны в России Вечера». История этой песни, да и сама она – будто фирменный знак исполнителя. Однако Александр Добронравов начал заниматься творчеством и обрёл популярность задолго до этого хита.
Александр Добронравов закончил Институт Культуры (дирижерско-хоровое отделение), был участником «Рок-Панорамы — 86» — фестиваля союзного значения, сотрудничал с известными музыкальными коллективами, такими, как «Веселые ребята», «Браво», «Интеграл», Жанной Агузаровой и многими другими, лауреат премии «Овация» и фестиваля «Песня года».
Большинство песен Александра Добронравова почти сразу стали «народными» и вошли в «золотой фонд» российского искусства.
Присылайте ваши вопросы в эфир на номер +7 909 955 1030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях.
Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон в пятницу 17 марта, с 12 до 13 по уфимскому времени, смотрите радио на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон для iOS и Android!