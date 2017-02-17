17 февраля в утреннем шоу: Василий Уриевский
В пятницу 17 февраля в гостях утреннего шоу «Настройка» — музыкант, актёр, поэт, автор и исполнитель Василий Уриевский.
Активную концертную деятельность Василий ведет с 2011 года. Выступает сольно, в дуэте с мульти-инструменталистом Михаилом Гардиным или в составе группы «Gardina». В апреле 2014 году вышел первый полноформатный альбом Василия Уриевского «Тыщ-Ты-Тыщ», состоящий из 11 песен. На пять песен с этого альбома сняты видеоклипы. Совсем недавно, осенью 2016 года в Москве представлен моноспектакль Уриевского «Моя жизнь в искусстве».
Свои вопросы в эфир присылайте на номер +79099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях!
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