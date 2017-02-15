15 февраля в утреннем шоу: Вячеслав Мясников
В среду 15 февраля в гостях утреннего шоу «Настройка» — участник команды КВН «Уральские пельмени», актер Вячеслав Мясников.
В стенах школьного актового зала Вячеслав Мясников показывал номера юмористов, которые старательно заучивал, пересматривая кассетные записи. После окончил университет и получил специальность «инженер-механик». Впервые выступил в качестве капитана команды КВН «Парни с лесоповала» на сцене Уральского государственного лесотехнического университета в 1996 году. Через четыре года Мясников стал участником легендарной команды «Уральские пельмени».
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