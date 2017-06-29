1 июля — день памяти Михаила Круга

Михаил Бублик: «Михаил Круг стал одной из самых знаковых фигур жанра. И главное – написал какие-то основополагающие песни, откуда этот жанр в принципе произошёл здесь, в России. Я считаю его потрясающим мелодистом».

Кстати, в этом году Михаилу Кругу исполнилось бы 55 лет. Поэтому 7 декабря в Москве состоится концерт памяти великого русского шансонье. Мы поинтересовались у Михаила Бублика, какую песню Круга мог бы исполнить он.

Михаил Бублик: «Я не очень понимаю, как это можно примерить на себя, я себя в этом не вижу. Но есть целая армия его поклонников, которые восторгаются творчеством Круга. Я знаю много его песен, но примерить на себя не могу».